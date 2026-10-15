Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Саратове

Водитель с прицепом стала самой высокооплачиваемой вакансией в Саратове.

SuperJob опубликовал рейтинг высокооплачиваемых предложений октября.

Лидер — водитель категории «Е» с опытом на тягачах с прицепом от 2 лет: зарплата 200 тысяч рублей. На втором месте — монтажник фасадных систем от 180 тысяч, иногородним обещают жильё. Третью строчку занял стоматолог-хирург с доходом до 150 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли стоматолог-терапевт (87 тысяч) и директор магазина крупной розничной сети (от 85 до 135 тысяч рублей, премии и медстраховка).