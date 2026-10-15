Популярная саратовская певица в 58 лет встает на мостик

Уроженка Саратовской области, народная артистка России Валерия поразила подписчиков физической формой.

В соцсетях певица опубликовала фото с домашней тренировки, где в 58 лет встала на мостик.

«Ну очень давно не вставала на мостик, но тело, оказывается, ещё помнит», — подписала снимок Валерия.

Исполнительница хита «Часики» не скрывает, что уделяет много времени фитнесу, ведёт здоровый образ жизни, правильно питается и не имеет вредных привычек.

Валерия (при рождении Алла Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске в семье заслуженных работников культуры РФ. Окончила Гнесинку, носит звание народной артистки России.