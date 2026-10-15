Саратовцу незаконно продали участок с 3 футбольных поля

В Саратовской области вернули государству незаконно проданный участок у реки.

В Базарно-Карабулакском районе изъят незаконно купленный земельный участок площадью 2,3 гектара, расположенный рядом с речкой Ахмат. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Участок предназначался для рыбного хозяйства и в сентябре 2023 года был продан местными властями жителю Саратова. Прокурорская проверка показала, что продажа была незаконной: в документах не учитывалось примыкание участка к речке, а такие объекты должны находиться под охраной государства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать образование участка незаконным и расторгнуть договор купли-продажи. Суд поддержал требования надзорного ведомства — землю вернули государству.