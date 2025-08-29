«Завод металлоконструкций» и Энгельсский механико-технологический колледж подписали соглашение

Министерство образования Саратовской области, АО «Завод металлоконструкций» и Энгельсский механико-технологический колледж обновили своё соглашение о сотрудничестве.

Дополнительное соглашение, подписанное сегодня, вступает в силу с 1 сентября, — сообщает министр образования региона Александр Пажитнев.

— Ключевая цель — реализация совместных мер, обеспечивающих повышение качества подготовки кадров и эффективность трудоустройства выпускников колледжа. Стороны договорились совместно работать над улучшением образовательных программ, модернизацией материально-технической базы колледжа, а также организовывать практику и трудоустройство студентов. Специалисты предприятия станут опытными наставниками для ребят, сопровождая и поддерживая их на протяжении всего обучения. Такая прочная связь между образованием и производством позволит подготовить высококвалифицированные кадры, соответствующие современным требованиям промышленности. Мы убеждены, что такое взаимодействие станет залогом успешного профессионального роста будущих специалистов и обеспечит устойчивое развитие экономики региона, — отметил глава ведомства в своем ТГ-канале.