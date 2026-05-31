Названы новые имена геройски погибших на фронтах СВО бойцов из Саратовской области

Регион простился с четырьмя защитниками.

30 мая стало известно о гибели ещё четырёх жителей Саратовской области в ходе специальной военной операции. Свои жизни за Родину отдали Данила Плешак, Роман Седой и Александр Щербаков из Энгельсского района, а также Игорь Михайлов из Балашовского района.

Губернатор региона и главы муниципальных образований выразили глубочайшие и искренние соболезнования семьям погибших героев, подчеркнув их мужество и самоотверженность.

СВО продолжается пятый год. Общее число погибших на фронте не разглашается.

Ольга Сергеева