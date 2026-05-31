В Саратове 74-летняя водитель «Лады» госпитализирована после встречи с грузовиком

Грузовик столкнулся с легковушкой, за рулём которой была пенсионерка.

29 мая в Ленинском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получила пожилая женщина. Авария случилась около 09:00 напротив дома № 139/1 по Московскому шоссе.

По данным региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель бортового грузовика «Соллерс» совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». За рулём легковушки находилась 74-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

