Вывод саратовских работников из тени пополнил бюджет за год почти на 2 миллиарда рублей

Легализация труда в Саратовской области принесла бюджету дополнительные доходы.

В 2025 году в Саратовской области было легализовано 12 598 работников, что принесло бюджету дополнительные поступления в размере почти 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Из этой суммы 880 миллионов рублей составил налог на доходы физических лиц, а 1 миллиард 73 миллиона рублей — страховые взносы. Вывод сотрудников из тени позволил им получить социальные гарантии и пенсионные накопления, которые ранее отсутствовали.

Для борьбы с неформальной занятостью была создана межведомственная комиссия, которая провела 1 072 заседания и заслушала 8 185 налогоплательщиков. В результате контрольных мероприятий 24 работодателя заключили трудовые договоры с 69 работниками, ранее работавшими как самозанятые.

Ольга Сергеева