Названы имена еще десяти погибших на СВО саратовцев

В Саратовской области погибли 10 военных в ходе СВО.

Среди них – Сергей Ляхов из Новобурасского района, убитый 10 марта в Донецкой области. Сергей Брыль из Балашовского района пал при выполнении боевой задачи.

В Екатериновском районе прощаются с Денисом Юхановым и Дмитрием Барминым, в Калининском – с Олегом Семеновым. В Ершовском районе похоронят Александра Клавдеева и Николая Уфаева, в Пугачёвском – Олега Епихина.

В Краснокутском районе попрощались с Борисом Борисовым (погиб 13 января) и Владимиром Гладкиным (погиб 21 декабря 2023 года).

Губернатор и главы районов выразили соболезнования семьям погибших.