В сквере Петровска установят фигуры из «Ревизора» Гоголя

Завершается благоустройство нового места отдыха на углу Московской и Некрасова в Петровске Саратовской области.

Здесь уже высадили деревья и кустарники, а также многолетние цветы. На очереди – газон, лавочки и светящиеся качели.

— Но главное украшение – еще впереди. В сквере остались стены от старинной гостиницы – номеров Соршер, где, по преданию, когда-то останавливался Хлестаков из комедии «Ревизор». Сносить их жалко, ведь это всё, что осталось от легендарного здания, — написал в своем ТГ-канале глава района Максим Калядин. — На одной из стен разместим фигуры персонажей из пьесы Н.В.Гоголя. А на другой – нарисуем карту «гоголевских» мест Петровска. Здесь будет указано, где в 19 веке были дом городничего, уездный суд, городское училище, богоугодные заведения… Словом, все те места, которые упоминаются в «Ревизоре».

Калядин отметил, что такую идею петровчанам подсказали учёные из Академии наук. Напомним, они приезжали в город в начале августа, чтобы доказать, что действие «Ревизора» происходило именно в Петровске.

Благоустройство сквера на Московской и Некрасова идет по нацпроекту нашего президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».