В Петровской районной больнице завершается капремонт терапевтического корпуса

Капитальный ремонт терапевтического корпуса Петровской клиники, включающий обновление фасадной части здания и внутреннюю отделку помещений первых двух этажей, проходит согласно утверждённому графику.

Главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф подчеркнула важность мероприятий: «Завершение ремонта позволит обеспечить терапевтическому корпусу высокие стандарты комфортности и безопасности. Это создаст оптимальные условия для оказания качественной медицинской помощи населению и улучшит условия работы медицинского персонала».

Напомним, что работы осуществляются в рамках масштабной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения страны, реализуемой в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.