Названы имена еще одиннадцати погибших на СВО саратовцев

При выполнении боевых задач в зоне СВО погибли одиннадцать военнослужащих из Саратовской области.

Мэрия Саратова сообщила о гибели Алексея Журавлева, Сергея Чубатого и Артура Королева. Администрация Энгельсского района подтвердила смерть на передовой Алексея Маркова, Ивана Кирьянова и Николая Кузьмина.

В селе Большая Чечуйка простились с Эдуардом Горбуновым, который служил снайпером и погиб 24 августа. В Ольшанке похоронили Станислава Ткаченко, в Балашовском районе — Алексея Зайцева. Во Фёдоровском и Турковском районах простились с Вагифом Насибовым и Владимиром Егоровым.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева