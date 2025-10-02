Саратовские врачи спасли 12-летнюю девочку с редким перекрутом яичника

В Саратовской областной детской больнице успешно прооперировали 12-летнюю пациентку с редкой гинекологической патологией.

Девочка поступила в ночь на 1 октября с острой болью в животе, после чего врачи провели экстренное хирургическое вмешательство.

Заведующая гинекологическим отделением Зауреш Мамбетова пояснила, что перекрут яичника возникает при скручивании органа вокруг собственных сосудов или связок, сопровождаясь резкой болью, тошнотой и рвотой. Медик подчеркнула необходимость немедленного обращения за помощью при таких симптомах.

Состояние прооперированной пациентки стабилизировалось, ее мама выразила благодарность медицинскому персоналу.

Ольга Сергеева