В Саратове стартовал традиционный Кубок России по прыжкам в воду

В Саратове дан старт Кубку России по прыжкам в воду.

Торжественная церемония открытия состоялась 31 января в Дворце водных видов спорта, где собрались более 150 сильнейших атлетов из разных регионов страны.

«Впереди — дни напряжённой борьбы, ярких эмоций и захватывающих выступлений», — подчеркнули организаторы. Министерство спорта приглашает жителей и гостей города поддержать участников и увидеть соревнования мирового уровня.

Кубок продлится до 5 февраля, на это время Саратов становится центром российского дайвинга. Все желающие могут бесплатно посетить соревнования и стать свидетелями зрелищных прыжков.

Ольга Сергеева