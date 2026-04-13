Названы все категории саратовцев, которые смогут бесплатно ездить на «Валдаях»

В Саратовской области грядут перемены на водном транспорте.

Региональные власти впервые запускают программу полностью бесплатного проезда на скоростных «речных такси». Соответствующий указ с перечнем льготников обнародовал губернатор Роман Бусаргин.

Главный сюрприз документа — расширение географии поддержки. Право на компенсацию билетов получат не только пассажиры «Валдаев», но и будущего «Метеора». Проблема лишь в том, что сам «Метеор» пока не спущен на воду, но в правительстве решили подготовить правовую базу заранее. Как пояснил глава региона, субсидии начнут действовать «со старта навигационного сезона».

Старт намечен на 18 апреля. Правда, первыми по реке пойдут не «Валдаи», а более скромные суда: скоростные крылатые катера выйдут в свой первый рейс только 1 мая.

Предусмотрены сразу два блока льгот. Первый — вне зависимости от времени года и учебы: бесплатно кататься смогут ветераны боевых действий, а также дети-инвалиды (не учащиеся в школах) вместе с их сопровождающими.

Второй блок касается учебного периода и распространяется на учеников государственных, муниципальных и частных школ области.

В список попали:

— Дети-инвалиды и взрослые инвалиды (с сопровождающими);

— Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

— Дети из многодетных семей;

— Дети с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, Саратовская область стала одним из немногих регионов, где решили бороться за доступность речного транспорта для социально незащищенных категорий граждан.

Ольга Сергеева