В саратовском аэропорту «Гагарин» открыли памятный знак космонавту Олегу Скрипочке

В саратовском аэропорту «Гагарин» 12 апреля состоялось открытие памятного знака, посвященного Герою России, летчику-космонавту Олегу Скрипочке.

Мероприятие прошло в День космонавтики, информацию об этом предоставила пресс-служба аэропорта.

В этот же день в воздушной гавани завершилась авиационная экспедиция, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. Участники перелета — экипажи 12 легкомоторных воздушных судов — преодолели маршрут протяженностью более трех тысяч километров: Саратов — Самара — Оренбург — Байконур — Саратов. Конечной точкой маршрута стал аэропорт «Гагарин».

На территории перед терминалом для посетителей была организована специальная программа. Более 250 зрителей стали свидетелями показательных прыжков парашютистов Приволжского авиационного поисково-спасательного центра. Спортсмены приземлились с флагами непосредственно на площадь у здания аэропорта.

Гости мероприятия смогли пообщаться с Олегом Скрипочкой и участниками экспедиции, а также осмотреть представленные легкомоторные самолеты.

Алиса Эай

Фото: аэропорт Гагарин