В Новобурасском районе появятся новый глэмпинг и парк отдыха за 133 млн

Новобурасский район развивает туристическую инфраструктуру.

В Саратовской области реализуются два перспективных туристических проекта.

Это глэмпинг-комплекс под Тепловкой (с. Рыбхоз), где уже возведено 6 комфортабельных домиков и ведутся работы по благоустройству территории, прокладываются пешеходные маршруты.

А также — многофункциональный парк отдыха в с. Лох. Здесь запланированы зимний горнолыжный склон, летний кемпинг с палатками и шатрами, а также полноценная инфраструктура с зонами для барбекю, душевыми, беседками и пр.

По словам министра инвестиционной политики региона Александра Марченко, общий объем вложений в проекты составляет 133 млн рублей. Эти инициативы должны повысить туристическую привлекательность Новобурасского района.