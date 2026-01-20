В Саратове стартует прием документов на детский летний отдых

Глава Саратова Михаил Исаев обсудил со своим заместителем по социальной сфере Александром Блатманом подготовку к летней оздоровительной кампании.

Напомним, в городе действуют 10 сезонных загородных лагерей. Летом 2025 года в них отдохнули бесплатно порядка 5,5 тысячи детей. Также работали лагеря с дневным пребыванием на базе 122 школ с общим охватом более 7 тысяч школьников.

Прием документов для постановки на очередь с целью получения бесплатной путевки на 2026 год открывается 25 января. Заявление можно подать до 25 марта включительно через структурные подразделения администрации города, многофункциональные центры или портал Госуслуги.

Подробная информация о необходимых документах и графике смен будет размещена сегодня в официальном канале мэрии города Саратова.

— Держим вопрос организации детского отдыха на особом контроле. Наша задача — обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для оздоровления юных саратовцев, — заверил Исаев.

