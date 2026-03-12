Василий Котов для экономии денег рекомендует посещать сельхозярмарки в Саратове

Министр порекомендовал саратовцам экономить на продуктах с помощью ярмарок.

Кандидат на пост зампреда правительства – министра сельского хозяйства Василий Котов в ходе заседания облдумы 11 марта ответил на вопросы депутатов, затронувшие ключевые проблемы АПК и ценообразования.

Коммунист Сергей Шитов обратил внимание на двукратное падение поголовья скота и производства молока по сравнению с советским периодом. Котов парировал, что только инвестиционные проекты этого года позволят нарастить стадо КРС на 5,7 тысячи голов.

Дмитрий Пьяных (ЛДПР) поинтересовался хранением зерна. Министр заверил: мощности в 7 млн тонн полностью закрывают внутренние потребности и позволяют экспортировать пшеницу.

Ветеран СВО Дмитрий Лыгин спросил о поддержке возвращающихся с фронта аграриев. Котов сообщил о грантовой программе до 7 млн рублей на развитие крестьянских хозяйств для участников спецоперации.

На вопрос Станислава Денисенко о росте цен чиновник признал, что правительство регулирует стоимость только на двух площадках — ярмарке на Театральной площади и рынке на Топольчанской, где фермеры торгуют по сниженным ценам. Там он и посоветовал закупаться экономным жителям.

Ольга Сергеева