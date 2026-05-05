Власти Энгельса проконтролировали ход аварийных работ на самотечном коллекторе

Прорыв на коллекторе в Энгельсе: власти усиливают откачку и готовят замену аварийного участка.

В Энгельсе состоялся расширенный выезд на место восстановительных работ на самотечном коллекторе, проходящем по улице Менделеева. Ситуацию проинспектировали глава района Максим Леонов, городской прокурор Роман Яценко, сотрудники регионального Следственного комитета, народные избранники и представители общественных организаций.

Сейчас на объекте наблюдается позитивная динамика: подрядная организация вывезла весь грунт с места раскопок и находится на финальной стадии сварки трубопроводных секций. Чтобы ускорить ликвидацию аварии, было принято решение о закупке дополнительной техники. В ближайшие часы из Ярославской области ожидается прибытие высокопроизводительной насосной станции. Как пояснили специалисты, её подключение позволит как минимум удвоить текущие объемы перекачки стоков. Это принципиально важно для того, чтобы остановить дальнейшее затопление подвальных помещений в соседних многоквартирных домах и полностью исключить риски новых подтоплений.

Параллельно подрядчик уже приступил к сборке буровой установки горизонтально-направленного действия. С её помощью инженеры произведут замену дефектного отрезка коллектора без вскрытия всей трассы. В целях временного снижения нагрузки на коммунальную сеть с 22:00 сегодняшнего дня в ряде микрорайонов будет отключено горячее водоснабжение.

Максим Леонов дал поручение своему заместителю по жилищно-коммунальному хозяйству уже с завтрашнего утра многократно нарастить количество спецмашин, занимающихся откачкой воды с придомовых территорий. Глава района также распорядился персонально закрепить за каждым проблемным адресом сотрудника комитета ЖКХ, который будет отвечать за оперативность откачки. Депутатский корпус со своей стороны организует общественный мониторинг работы этой техники по всем округам. Максим Леонов подчеркнул, что ход восстановительных работ остается на его личном контроле до полного завершения всех этапов.

