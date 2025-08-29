Названы победители Кубка губернатора по дворовому футболу

Завершился главный турнир для тысяч юных спортсменов, которые играют в дворовый футбол.

На стадионе «Авангард» в Саратове 29 августа состоялась финальная серия матчей областных соревнований на Кубок губернатора.

Всего в турнире приняли участие 175 команд — порядка 1,8 тысячи человек. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

— Поблагодарил всех участников соревнований. Ребят — за упорство, тренеров — за то, что смогли вовлечь детей в спорт и поддерживали на всех этапах. В этом году принято решение дополнительно поощрять наставников команд-победителей, — отметил Бусаргин в своем ТГ-канале.

Победители турнира 2025 года

Среди девушек:

Возрастная группа 10-11 лет — Энгельсский район;

Возрастная группа 12-13 лет — Энгельсский район;

Возрастная группа 14-15 лет — город Саратов;

Возрастная группа 16-17 лет — Балтайский район.

Среди юношей:

Возрастная группа 10-11 лет — Энгельсский район;

Возрастная группа 12-13 лет — Энгельсский район;

Возрастная группа 14-15 лет — город Саратов;

Возрастная группа 16-17 лет — Ртищевский район.

Теперь, согласно условиям турнира, в этих районах появятся новые спортивные площадки.

Напомним, традицию строительства таких объектов для победителей соревнований ввели в регионе несколько лет назад. На сегодняшний день в различных муниципалитетах оборудовали 19 спортплощадок.