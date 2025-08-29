В саратовской Агафоновке подростки жестоко избивали сверстников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой подростков.

Напомним, речь идет о резонансном инциденте в селе Агафоновка.

Как сообщает информационный центр СК РФ, фигуранты дела обвиняются в систематических противоправных действиях. Сообщается, что они применяли физическое насилие и угрозы в отношении односельчан, принуждая их оформлять микрозаймы и кредитные карты. Полученные денежные средства злоумышленники присваивали. Кроме того, подростки избивали других несовершеннолетних.

Отметим, что подобные схемы мошенничества и вымогательства с принуждением к оформлению кредитов становятся все более распространенными, а их исполнители — все моложе.

В ведомстве уточнили, что широкое общественное обсуждение этого случая в социальных сетях было связано с тем, что обвиняемые длительное время избегали ответственности и скрылись.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Работа следствия поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.