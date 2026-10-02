Названы счастливые получатели сразу двух пенсий среди жителей Саратовской области

В Саратовской области 1 138 жителей получают две пенсии одновременно: средняя сумма — почти 44 тысячи рублей.

Право на две пенсионные выплаты одновременно имеют 1 138 саратовцев. Всего в регионе зарегистрировано свыше 654 тысяч пенсионеров. По данным регионального отделения Социального фонда России, средняя сумма выплат для таких льготников составляет 43 898 рублей.

Кому положена двойная пенсия:

— родителям погибших военных-добровольцев;

— семьям пострадавших на ЧАЭС;

— обладателям знаков жителям блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда.

Число получателей двойных пенсий постепенно уменьшается: с 1 524 человек в 2021 году до 1 174 в 2025-м.

Что полезно знать: если вы или ваши близкие относятся к одной из этих категорий, стоит уточнить право на выплату в отделении Социального фонда России или МФЦ. Это может существенно увеличить ежемесячный доход.

Ольга Сергеева