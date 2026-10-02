В саратовском СНТ ночью сгорело два дома

В СНТ «Заря-72» под Саратовом сгорели два дома: площадь пожара — 100 кв. метров.

Поздно вечером 30 сентября в СНТ «Заря-72» посёлка Латухино под Саратовом произошёл крупный пожар. Сигнал на пульт «01» поступил в 21:44. Огонь повредил два дома и охватил складируемые стройматериалы на одном из участков. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчёта. Причину ЧП устанавливают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Эксперты напоминают жителям СНТ и частного сектора:

— Стройматериалы (доски, утеплитель, рубероид) горят очень быстро и выделяют едкий дым. Не храните их вплотную к домам и хозпостройкам.

— Не сжигайте мусор и листву рядом с постройками, особенно в ветреную погоду.

— Следите за исправностью электропроводки: осенью нагрузка растёт из-за обогревателей.

— Держите в доме огнетушитель и не оставляйте открытый огонь без присмотра.

— Если заметили дым или пламя — сразу звоните 112 (или 01), не пытайтесь тушить в одиночку, если есть риск для жизни.

Пожар в СНТ — это всегда риск перехода огня на соседние участки. Соблюдение простых правил помогает не только сохранить имущество, но и уберечь жизни.

Ольга Сергеева