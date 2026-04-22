Названы попавшие в программу переселения из аварийного жилья саратовские районы

В регионе дан старт одному из самых масштабных этапов борьбы с аварийным жильем.

Губернатор Роман Бусаргин официально утвердил обновленный список территорий, которые покинет «ветхая» эпоха. Ключи от новых квартир в ближайшее время получат жители 9-ти крупных городов, включая Балаково, Вольск, Красный Кут, Маркс, Пугачев и областной центр, а также Энгельсского и Балтайского районов. В этот список вошел и поселок Алексеевка Хвалынского района.

Из трущоб переедут более 2000 граждан. Под снос пойдут 32 тысячи квадратных метров бараков и аварийных строений. Чтобы люди не ждали, из областной казны единовременно выделен 1 миллиард рублей — эти средства уже заложены в бюджет.

Для властей это не просто стройка, а социальный прорыв: программа призвана не просто дать крышу над головой, а кардинально изменить облик муниципалитетов, убрав со щитовой карты региона старые «хрущевки» и бараки.

Ольга Сергеева