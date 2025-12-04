В Саратове уникальные природные экспонаты представили на выставке

Жителей Саратова познакомили с природными сокровищами Прихоперья, которое находится в Балашовском районе. Данная информация была представлена на интернет-ресурсе Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В областном краеведческом музее состоялось открытие экспозиции под названием «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам». Здесь следует отметить живописную долину Хопра, Арзянский бор с многолетними соснами и редкими растениями, а также Никольевскую кручу и Тарасову гору, покрытые хвойными лесами.

На экспозиции представлены особо охраняемые природные территории саратовского Прихоперья, созданные для сохранения исчезающих видов флоры и фауны. Посетители могут увидеть гнезда редких птиц, таких как большая выпь и чирок-свистунок, а также гербарии и макеты растений, спилы различных пород деревьев. В экспозицию включены интерактивные элементы, которые помогут будущим путешественникам лучше понять правила посещения заповедных зон.

Данное мероприятие направлено на формирование бережного отношения к природе и экологическое просвещение населения, что соответствует целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова