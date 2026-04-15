Названы самые популярные предметы на ГИА и ЕГЭ у саратовских выпускников

В 2026 году на государственную итоговую аттестацию в Саратовской области зарегистрированы 9,5 тысячи одиннадцатиклассников и более 25 тысяч девятиклассников.

Об этом на заседании комитета облдумы по образованию рассказал замминистра Никита Вдовин.

У выпускников 11-х классов идёт досрочный период ЕГЭ, технических сбоев нет. Итоги подведут после 5 мая. Досрочный период для девятиклассников пройдёт с 21 апреля по 18 мая, экзамены раньше срока будут сдавать четверо школьников.

Основной период ЕГЭ запланирован с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня по 6 июля. Самые массовые экзамены: 4 июня — русский язык, 8 июня — математика.

Самым популярным предметом по выбору у одиннадцатиклассников стало обществознание (46,1%). Вырос интерес к естественнонаучным дисциплинам: информатику выбрали 22,1%, физику — 22,7%, биологию — 19,4%, химию — 14,3%. Профильную математику сдают 51,6% выпускников.

У девятиклассников в топе география (49,4%), обществознание (44,7%) и информатика (42,7%). Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечат безопасность. В проведении ГИА задействуют более 11 тысяч педагогов, 300 медиков и свыше тысячи членов экзаменационной комиссии. На выплаты педагогам из областного бюджета выделено 29,3 миллиона рублей.

