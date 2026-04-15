В Саратовской области выделили ещё 170 млн рублей на проекты жителей

Из областного бюджета направят 170 миллионов рублей на проекты по улучшению жизни в городах и сёлах.

Работы пройдут в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Главная особенность механизма — проекты и объекты для ремонта выбирают не чиновники, а сами жители. Они же решают, где устанавливать детские площадки или чинить водопровод. В прошлом году финансирование направления значительно увеличили, в этом году поддержку продолжили.

Всего в плане — реализовать более 130 инициатив, включая ремонт систем водоснабжения, благоустройство зон отдыха, установку уличных фонарей, монтаж детских и спортивных комплексов.

По итогам 2025 года в области завершили 148 проектов. В Марксе на территории Парка Победы проложили пешеходные дорожки, смонтировали освещение и поставили скамейки. В селе Квасниковка Энгельсского района привели в порядок фасад дома культуры. В селе Шклово Калининского района отремонтировали водопровод, а в селе Матвеевка Балаковского района разбили экопарк.

Ольга Сергеева