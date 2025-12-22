Названы точные изменения тарифов ЖКХ в Саратовской области с января 2026 года

С 2026 года в Саратовской области начнется постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Изменения будут происходить в два этапа: с января тарифы увеличатся на 1,7%, а с октября — ещё на 11,1%.

Таким образом, к концу следующего года совокупный рост может достигнуть 12,8%, что соответствует среднероссийскому показателю.

При этом для ряда муниципалитетов региона допускается дополнительное отклонение от установленного уровня до 2,1% с октября, что может привести к более значительному росту платежей в отдельных территориях.

Ольга Сергеева