Роман Бусаргин провел встречу по работе общественных приемных

Глава региона провел рабочую встречу с руководителями общественных приемных губернатора области по работе с обращениями граждан в муниципальных районах и городских округах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждались итоги работы за 5 месяцев этого года, а также вопросы дальнейшего развития института и взаимодействия с различными ведомствами для защиты прав и законных интересов жителей.

Сегодня на территории региона функционирует сеть из 40 общественных приемных губернатора во всех районах, а также Управление по работе с обращениями граждан в Саратове.

Роман Бусаргин обратил внимание, что работа всех подразделений должна быть перестроена. Необходимо выстраивать ее таким образом, чтобы человек мог обратиться по своему вопросу в удобное для себя время. Бусаргин предложил ввести для этого единые дни приема на каждой территории с оптимальным графиком, о которых должны максимально широко информировать жителей.

«Главная гарантия эффективности обратной связи — ее доступность в любых форматах. Общественные приемные играют значимую роль в решении многих проблем наших жителей. Знаю, что выстроено сотрудничество с различными ведомствами, депутатами партии «Единая Россия» по самым разным вопросам, эта работа должна быть продолжена. Особое внимание необходимо уделять нашим многодетным семьям, участникам СВО, их близким», — сказал губернатор.

Подготовила Ольга Сергеева