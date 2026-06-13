Неадекватный мужчина с «гранатой» напугал отдыхающих на энгельсском пляже

Саратовец устроил переполох в месте отдыха.

В пятницу, 12 июня, на городском пляже в Энгельсе Саратовской области произошел инцидент, который напугал отдыхающих. Один из загоравших начал вести себя неадекватно и утверждал, что у него в руках находится граната. Очевидцы незамедлительно обратились за помощью к полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и быстро усмирили дебошира. В результате задержания выяснилось, что у мужчины с собой была лишь связка ключей, а не оружие, как он заявлял.

На нарушителя порядка был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ольга Сергеева