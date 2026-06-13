Саратовским производителям станков предложили выиграть государственный грант в 50 млн рублей

В Саратовской области машиностроителям предлагают господдержку.
Производители машиностроительной продукции в Саратовской области получили возможность привлечь значительное финансирование на развитие своих предприятий. Министерство инвестиционной политики региона объявило о запуске специального конкурса, победители которого могут получить гранты в размере до 50 миллионов рублей.
Для участия в конкурсе предприятиям необходимо представить проект развития и соответствовать ряду обязательных условий:
- Статус малого или микропредприятия.
- Возраст компании более двух лет.
- Выручка за период с 2023 по 2025 годы должна быть не ниже запрашиваемой суммы гранта.
- Обязательное софинансирование: участник должен вложить в проект от 30% до 40% собственных средств от размера гранта.
- Срок реализации проекта составляет 12 или 18 месяцев.
Организатором конкурса выступает Фонд содействия инновациям. Прием заявок продлится до 29 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8(8452) 75-64-03.
«Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям инициированного Президентом страны национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», – подчеркнули в министерстве.
Ольга Сергеева