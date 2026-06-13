Саратовским производителям станков предложили выиграть государственный грант в 50 млн рублей

В Саратовской области машиностроителям предлагают господдержку.

Производители машиностроительной продукции в Саратовской области получили возможность привлечь значительное финансирование на развитие своих предприятий. Министерство инвестиционной политики региона объявило о запуске специального конкурса, победители которого могут получить гранты в размере до 50 миллионов рублей.

Для участия в конкурсе предприятиям необходимо представить проект развития и соответствовать ряду обязательных условий:

Статус малого или микропредприятия.

Возраст компании более двух лет.

Выручка за период с 2023 по 2025 годы должна быть не ниже запрашиваемой суммы гранта.

Обязательное софинансирование: участник должен вложить в проект от 30% до 40% собственных средств от размера гранта.

Срок реализации проекта составляет 12 или 18 месяцев.

Организатором конкурса выступает Фонд содействия инновациям. Прием заявок продлится до 29 июня. Подробную информацию можно узнать по телефону 8(8452) 75-64-03.

«Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям инициированного Президентом страны национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», – подчеркнули в министерстве.

Ольга Сергеева