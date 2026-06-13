Днём в Ровенском районе на пожаре в саманном доме погибла 47-летняя женщина

В селе Приволжское Ровенского района Саратовской области произошел трагический инцидент.

Пожар вспыхнул 12 июня в частном доме, который был построен из глиняных кирпичей с соломой.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, возгорание произошло около 12:00, и пламя охватило площадь в 32 квадратных метра.

Огонь в саманной постройке заметили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарных. К сожалению, внутри строения было найдено тело хозяйки жилья — 47-летней местной жительницы.

На данный момент причины возгорания устанавливаются, и специалисты продолжают расследование этого трагического случая.

Ольга Сергеева