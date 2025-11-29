Нейросеть оживила командирский вертолет в Пугачеве Саратовской области

В Пугачеве создали «вязаный город» с помощью нейросетей.

Пугачевцы поддержали новый интернет-тренд, создав с помощью нейросетей «вязаную» версию своего города. На видео местные достопримечательности и улицы выглядят так, будто их связали из пряжи.

В движении представлены не только здания, но и прохожие, облака, слон-фонтан и даже вертолет «Крокодил» на въезде в город. Ролик, размещенный администрацией района, уже собрал около 5 тысяч просмотров и положительные отзывы зрителей, отмечающих уют и душевность проекта.

Ольга Сергеева