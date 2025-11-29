В Саратове Никитин и Бусаргин посетили строительную площадку на «Стрелке»

Министр транспорта оценил ход ремонта путепровода на «Стрелке» в Саратове.

Андрей Никитин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинспектировали ход ремонта путепровода на «Стрелке» — ключевого объекта модернизации трамвайной сети. Работы, начатые в марте, ведутся при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Бусаргин отметил важность путепровода, соединяющего Ленинский район с центром города. Основные задачи проекта планируется завершить до конца 2025 года. Никитин положительно оценил организацию работ и подчеркнул значение объекта для развития транспортной инфраструктуры региона, указав на необходимость поэтапной реализации и дальнейшей поддержки проекта.

Ольга Сергеева