Под Саратовом нашли старинную фабрику-призрак по производству текстиля начала XX века

В поселке Красный Текстильщик сохранился комплекс зданий бывшего текстильного комбината «Саратовская Мануфактура» — выразительный памятник промышленной архитектуры начала XX века.

Несмотря на нынешнее запустение, за бетонным забором с колючей проволокой угадываются черты былого величия. Предприятие было построено в 1899–1901 годах на берегу Волги и оснащено современным английским оборудованием для производства сарпинки, оксфорда и кретона.

После национализации фабрика продолжала работать до конца 2000-х годов. Уже более 15 лет ее цеха стоят заброшенными, постепенно разрушаясь, напоминая о прошлом промышленном расцвете региона.

Ольга Сергеева