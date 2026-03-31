Нелегалов из Азербайджана и Туркмении приставы выдворили из РФ на самолете

Саратовские приставы выдворили из России 29-летнего нелегала из Туркмении.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) исполнили решение суда в отношении иностранного гражданина, который долгое время игнорировал миграционное законодательство. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Как установлено, 29-летний уроженец Туркмении прибыл в Россию несколько лет назад в качестве трудового мигранта и первоначально осел в столице. Однако легализовать свое пребывание мужчина не стал, за что был привлечен к ответственности. Суд обязал его самостоятельно покинуть пределы страны, но нарушитель проигнорировал предписание и перебрался в Саратовскую область.

На территории региона незадачливый мигрант вновь привлек внимание полицейских. В результате повторного разбирательства суд изменил меру наказания, постановив принудительное выдворение.

Судебные приставы оперативно привели решение в исполнение: нарушителя сопроводили в подмосковный аэропорт Домодедово и посадили на рейс, следующий на его историческую родину.

Отмечается, что в тот же день на борту самолета оказались еще двое иностранцев, не пожелавших считаться с российскими законами. Вместе с гражданином Туркмении из страны высланы двое жителей Азербайджана — 26-летний мужчина и его 61-летний соотечественник. Все трое были уличены в аналогичных нарушениях миграционного режима.

Ольга Сергеева