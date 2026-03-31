Саратовским школьникам рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

В гимназии № 1 в Октябрьском районе Саратова прошел профилактический урок «Безопасный транспорт».

Его провели сотрудники ПривЖД, которые рассказали учащимся младших классов об основных правилах поведения вблизи стальной магистрали.

По словам специалистов, переходить пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. При этом использование мобильных телефонов и прослушивание музыки в наушниках при переходе через железную дорогу может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, ребята узнали, что строго запрещается пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.

В завершение профилактического урока школьникам раздали тематические памятки и листовки.