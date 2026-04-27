В Саратове запускают фонтаны: Ильинская площадь — в числе первых

В областном центре началась подготовка городских фонтанов к летнему сезону.

Работы ведутся по поручению главы Саратова Игоря Молчанова.

Специалисты занимаются регулировкой насосного оборудования и водопроводных магистралей, а также настройкой подсветки и декоративных элементов. Завершить расконсервацию планируют до начала мая.

Сегодня после зимы запустили фонтан на Ильинской площади. Кроме того, уже работают фонтаны у Театра юного зрителя и композиция «Одуванчик», радуя горожан и гостей города.

Ольга Сергеева