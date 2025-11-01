Неравнодушные жители Саратова стремятся к чистоте

Администрация Саратова знает о том, как важно поддерживать чистоту в городе, особенно в местах для отдыха. В связи с этим опубликованы актуальные номера телефонов для связи с МБУ «Садово-парковое».

С жалобами на мусор в парках можно звонить: Волжский район — 32-01-06; Гагаринский район — 550-500; Заводской район — 96-48-80; Кировский район — 26-10-18; Ленинский район — 63-34-85; Октябрьский район — 39-29-53; Фрунзенский район — 65-99-26. Жалобы принимает учреждение, занимающееся благоустройством и содержанием городских садов и парков.

Единый номер телефона МБУ «Садово-парковое» — 65-96-48. Администрация города просит неравнодушных саратовцев не проходить мимо беспорядка.

Фото: соцсети