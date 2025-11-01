В Энгельсе пожаловались на новый пешеходный переход

Жительница Энгельса, города в Саратовской области, пожаловалась на неудобный пешеходный переход. По её словам, водители не замечают его, а прохожим до него далеко.

Женщина опубликовала в группе «Саратов Онлайн» вопрос: «Зачем пешеходный переход перенесли с одной части улицы на другую?» Новое расположение создаёт неудобства как пешеходам, так и автомобилистам. Детям, чтобы добраться до школы, приходится петлять. Водителям затруднили свободное движение.

По мнению горожанки, администрации Энгельса стоит пересмотреть расположение переходной полосы.

Фото: соцсети