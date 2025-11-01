Самосвал провалился под землю на дороге в Саратове

В Саратове вечером на перекрестке улиц Большая Горная и Университетская произошел необычный инцидент — большегрузный автомобиль провалился под землю.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «Говорит Саратов» с ссылкой на свидетельства очевидцев.

Подписчица канала опубликовала фото- и видеоматериалы, запечатлевшие последствия происшествия. Инцидент произошел в сумерках после заката. На кадрах видно, как самосвал оказался частично погружен в образовавшуюся на проезжей части яму.

В комментариях горожанка по имени Елена отметила:

— Ему повезло, что он большегруз. Мелкогруз вообще исчез бы. На днях ездила по Саратову. Немного совсем, из Энгельса до вокзала (или того, что от него осталось) и обратно. Честно признаюсь, страшно было. Особенно ближе к вокзалу, кажется Астраханская/Кутякова. Проезжала по краю ямы и молилась.

Ольга Сергеева