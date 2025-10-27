Неравнодушный горожанин спас ребенка от агрессивных собак в Балакове

В городе Балаково Саратовской области местный житель предотвратил нападение стаи собак на ребенка.

Инцидент произошел 25 октября на шоссе Академика Королева, где группа из 6-8 дворняг набросилась на 8-10-летнего мальчика, катавшегося на самокате.

Очевидец, находившийся в автомобиле, немедленно остановился и вмешался в ситуацию. Ему удалось отогнать животных и успокоить напуганного ребенка.

«Собак отогнал, пацана успокоил и проводил. Будьте осторожны, там свора из 6-8 рослых дворняг», — предупредил герой в группе «Балаково и балаковцы» во «ВКонтакте».

Ольга Сергеева