Студент СГЮА стал победителем Всероссийской молодежной медиапремии

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики «ШУМ».

Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году премия собрала 15 000 заявок со всей страны, а в финал прошли 84 участника из 34 регионов России.

В номинации «Медиазачет» победу одержал студент Саратовской государственной юридической академии, председатель студенческого медиацентра СГЮА SM Production и член Студенческого медиацентра Минобрнауки России Николай Вершинин, который стал единственным участником от Саратовской области, прошедшим в финал.

Он представил и успешно защитил проект, посвященный созданию и развитию медиаобъединений в вузах и подготовке специалистов-медийщиков.

Благодаря победе Николай получил денежный приз в размере 600 000 рублей, возможность пройти стажировку в проекте «Твой Ход» и принять участие во II Российско-армянском медиафоруме.