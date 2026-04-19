В Вольске молодой водитель «Лады» сбил 18-летнего пешехода

Автомобиль под Саратовом сбил парня.

В Вольске Саратовской области 18 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария была зафиксирована около 21:10 в районе дома № 163 по улице Комсомольской. 23-летний водитель, управлявший легковым автомобилем «ВАЗ-2112», допустил наезд на человека, личность которого на тот момент не была установлена.

В результате удара пешеход получил травмы и был оперативно доставлен в ближайшую больницу.

Позже в УГИБДД уточнили возраст пострадавшего — им оказался 18-летний молодой человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства и точные причины произошедшего.

Ольга Сергеева