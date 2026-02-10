Саратовская школьница приняла участие в заседании Федерального детского общественного совета в Москве

В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Федерального детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка.

Тема встречи — «Дети в правозащитной сфере: от результатов к возможностям», — сообщает региональный минобраз.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, руководитель аппарата Алексей Газарян и руководитель Федерального подросткового центра Алексей Петров. Участники заседания подвели итоги работы за 2025 год и определили планы на 2026 год.

Саратовскую область на федеральном уровне представила председатель Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Саратовской области, ученица 9 класса МЭЛ им. А.Г. Шнитке Карина Татаева.

«Я была рада вновь увидеть коллег из других регионов. Каждая встреча с ними и с нашими главными наставниками наполняет энергией и вдохновляет на дальнейшую работу. Мария Алексеевна обозначила основные направления деятельности на этот год, в рамках которых мы будем работать в наших региональных детских общественных советах. Спасибо за доверие. Работаем дальше!» -поделилась саратовская школьница.

Подготовила Ольга Сергеева