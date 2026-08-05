В Саратове обсудили лучшие практики общественного наблюдения на выборах в регионах ПФО

Межрегиональный семинар Приволжского федерального округа, посвящённый организации общественного наблюдения на предстоящих выборах, прошёл в Саратовской государственной юридической академии.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между руководителями штабов общественного наблюдения практически из всех регионов округа.

На семинаре были рассмотрены ключевые составляющие системы общественного наблюдения: подготовка и обучение наблюдателей, экспертное сопровождение электоральных процессов, а также юридическое сопровождение работы штабов. Участники обсудили методики контроля за ходом голосования, алгоритмы реагирования на возможные нарушения, инструменты фиксации инцидентов и способы обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Своим опытом в ходе семинара поделились представители региональных штабов общественного наблюдения за выборами из Саратовской, Нижегородской, Самарской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Чувашии. С приветственным словом к участникам семинара обратился председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Регионального штаба общественного наблюдению за выборами Борис Шинчук подчеркнул важность проведения межрегиональных площадок и отметил значимость того, что именно Саратов стал центром этого профессионального диалога.

«Проведение межрегионального семинара в Саратове — это признание силы и зрелости института общественного наблюдения в нашем регионе. Такие семинары очень важны. Это возможность поделиться наработками, обсудить кейсы, выработать единые стандарты работы. Обмен опытом с коллегами из других регионов ПФО позволяет совершенствовать механизмы контроля, повышать квалификацию наблюдателей и, в конечном счёте, укреплять доверие к избирательному процессу. Наша задача — сделать общественное наблюдение на выборах эффективным и профессиональным», — отметил Шинчук.

От пояснил, в регионе уже подготовлено порядка 5,5 тысяч общественных наблюдателей для работы в дни голосования в сентябре 2026 года. Обучение проводилось Региональным штабом по программе, разработанной Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при поддержке Фонда президентских грантов, и охватило все муниципальные районы и округа области.

Заместитель председателя Общественной палаты области, руководитель юридической группы Регионального штаба Юлия Михайлова рассказала о практике проведения регионального Форума общественных наблюдателей, который традиционно проходит в рамках Гражданского форума Саратовской области. В текущем году мероприятие состоится уже в третий раз. По ее словам, эта площадка зарекомендовала себя как эффективный инструмент методической поддержки и обмена практическими решениями.

Руководитель мониторинговой группы штаба, профессор кафедры политических наук Саратовского госуниверситета Александр Казаков поделился опытом экспертного сопровождения избирательного процесса: «Экспертное сопровождение на всех этапах избирательного процесса — от выдвижения кандидатов до подсчёта голосов — позволяет обеспечить прозрачность и легитимность выборов. Именно с этой целью эксперты Регионального штаба проводят анализ этапов выдвижения и регистрации кандидатов, их программ, занимаются прогнозированием рисков и методической поддержкой наблюдателей. Все это в совокупности обеспечивает системный контроль избирательного процесса и укрепляет доверие общества к результатам голосования».

По итогам семинара участники договорились о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, обмене методическими материалами и проведении совместных обучающих мероприятий в преддверии Единого дня голосования.