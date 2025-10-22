В регионе отмечен рост промышленного производства

В Саратовской области сохраняется положительная динамика роста промышленного производства.

По итогам 9 месяцев индекс увеличился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наибольший прирост демонстрируют предприятия:

— по производству машин и оборудования (+76,1%);

— одежды (+63,8%);

— лекарственных средств и материалов (+26,2%);

— компьютеров, электронных и оптических изделий (+22,2%).

«Индекс промышленного производства — важный показатель устойчивости, стабильности и развития экономики. На территории региона значительную часть роста обеспечивают обрабатывающие производства, которые являются основой промышленного комплекса. Профильное министерство постоянно находится на связи с предприятиями, чтобы реализовывать тот комплекс мер государственной поддержки, который доступен для них. Многие механизмы позволяют производителям выходить на новый уровень развития», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф