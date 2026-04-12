Николай Панков назвал День космонавтики особым для нашей области

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с губернатором Романом Бусаргиным и коллегами-депутатами возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса.

«Для нашей области День космонавтики — особый праздник. Судьба первого в мире космонавта Юрия Гагарина неотрывно связана с Саратовской областью. Именно здесь, в аэроклубе в Дубках, Гагарин первый раз поднялся в небо. По словам коллег Юрия Гагарина, именно Саратов он считал своей второй родиной.Сегодня вместе с губернатором Романом Бусаргиным и коллегами-депутатами возложили цветы к памятнику нашего героя Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса. Такой Парк — единственный в мире. Это место подвига — именно здесь Юрий Гагарин приземлился после первого полёта в космос. Замечу, Парк покорителей космоса, построенный при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, пользуется большой популярностью у молодежи. Радует, что ребята хорошо знают историю нашей области и чтят ее героев. Готовится к строительству вторая очередь Парка. По благотворительному проекту спикера аэроклуб в Дубках получил новую жизнь после реконструкции. Проекты Володина помогают увековечить память о первом космонавте Юрии Гагарине и создают новые туристические места в области», — отметил Николай Панков в своем канале в МАХ.