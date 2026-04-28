Николай Панков обратился в прокуратуру для проверки управляющих компаний Заводского района

Проверка позволит оценить, насколько добросовестно управляющие компании выполняют свои обязательства перед собственниками жилья.

В Заводском районе Саратова службы благоустройства спилили опасные деревья у домов № 8 и № 10 по 1-му Акмолинскому проезду. Работы были проведены после обращений жителей.

«Хорошо, что службы благоустройства Заводского района оперативно отреагировали на наши с жителями просьбы и спилили опасные деревья у домов 8 и 10 по 1-му Акмолинскому проезду. Это важно для безопасности людей», — написал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере MAX.

Депутат также направил запрос в прокуратуру Саратовской области с жалобой на работу управляющих компаний «Ковчег»и «Локомотив», которые обслуживают эти дома.

«В скором времени, как и обещал, проведем встречу с жителями с приглашением надзорных органов. Дата и место встречи будут объявлены дополнительно», — проинформировал Панков.