Штраф и блокировка: что грозит саратовцам за публикацию видео и фото с БПЛА

На территории Саратовской области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов, а также на съёмку и публикацию материалов, связанных с дронами.

Об этом напомнили в министерстве информации и массовых коммуникаций региона.

Региональным законодательством предусмотрена административная ответственность за распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, касающихся применения и последствий применения БПЛА. Под запрет также попадают данные о местах запуска, полёта, падения или атак дронов, о системах ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В случае обнаружения беспилотника жителей просят звонить по номеру 112. В карточках также рассказали о безопасном поведении: в квартире нужно отойти от окон и укрыться в помещении без окон, на улице — отдалиться на 100 метров и спрятаться в здании или подземном переходе. Нельзя приближаться к обломкам БПЛА.

